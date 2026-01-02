No se registran afectaciones graves en hospitales de Puebla tras sismo

La Secretaría de Salud reportó daños menores de carácter no estructural como fisuras en los Centros de Salud de Tepetitlán (Tlachichuca), Huehuetlán el Chico y Santa Úrsula Chiconquiac (General Felipe Ángeles), después del sismo de este viernes.

Por lo anterior, la dependencia estatal indicó que mantienen bajo supervisión y monitoreo constante estos Centros para garantizar la seguridad de usuarios y personal.

En cuanto a la capital poblana, detalló que tanto Casa Aguayo, El Portalillo, el Zócalo, el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como la sede central del IMSS-Bienestar, no se presentó ningún daño, de acuerdo con la supervisión del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) solicitó información a los distintos centros hospitalarios del estado, los cuales reportan condiciones normales; en algunos casos el sismo fue perceptible, pero sin daños aparentes.

“El Gobierno del Estado de Puebla se mantiene en monitoreo permanente y en coordinación con las instancias correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y garantizar la continuidad de los servicios médicos“, agregó.

