Muere adulto mayor durante sismo de 6.5 en la CDMX

Un adulto mayor de 67 años perdió la vida este viernes en la Ciudad de México luego de sufrir un paro cardíaco y caer por unas escaleras durante el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con reportes de servicios de emergencia, el hecho ocurrió en la esquina de Obrero Mundial y calle Aragón, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, cuando el hombre intentaba descender las escaleras al momento del movimiento telúrico.

La esposa de la víctima solicitó apoyo a través del 911; sin embargo, al arribo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron el reporte, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

A su vez, las autoridades indicaron que, pese a que el sismo ocasionó daños menores y algunas fugas de gas, estas fueron atendidas de manera oportuna por Bomberos y Protección Civil.

Este caso sería la única víctima mortal relacionada con el sismo registrado este viernes, el cual fue percibido en la Ciudad de México y en otras entidades del centro del país.

MUERE HOMBRE de la 3ª EDAD MIENTRAS EVACUABA su EDIFICIO DURANTE EL SISMO

En este edifico de Obrero Mundial @BJAlcaldia murió Javier Manzo de 67 años.

Bajaba del depa 503 pero murió en el 2º piso.

Todo indica q se infartó y cayó en este pasillo.@FiscaliaCDMX indagará. pic.twitter.com/h2Xeqik73G — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 2, 2026

