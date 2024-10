Muere vocalista de Iron Maiden a los 66 años

El exvocalista de Iron Miden, Paul Di´Anno, ha fallecido a los 66 años en su casa de Salisbury, Inglaterra. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado emitido por su discográfica, Conquest Music, en el que expresó su pesar.

Di’Anno, cuyo nombre real era Paul Andrews, fue la voz principal de la banda británica en sus dos primeros discos: ‘Iron Maiden’ (1980) y ‘Killers’ (1981).

Ante la lamentable noticia, la cuenta oficial de Iron Maiden publicó este lunes 21 de octubre un desgarrador mensaje para despedirse del pionero del grupo musical.

“Todos estamos profundamente entristecidos de saber sobre el fallecimiento de Paul Di’Anno hoy temprano. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a ponernos en el camino que hemos viajado como banda durante casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no sólo por nosotros, sino por fans de todo el mundo… En nombre de la banda, Rod y Andy, y de todo el equipo de Iron Maiden, expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Paul y amigos cercanos. Descansa en paz Paul”, compartieron.

Tras su salida de Iron Maiden en 1981, Di’Anno continuó su carrera musical con varias bandas, incluyendo Battlezone y Killers, además de proyectos como solista.

En los últimos años, Di’Anno enfrentó problemas de salud que lo llevaron a actuar en silla de ruedas. A pesar de estas dificultades, siguió activo en la música, realizando más de 100 presentaciones desde 2023 y lanzando un álbum recopilatorio con su banda Warhorse en 2024, titulado ‘The Book of the Beast’.

La comunidad del heavy metal y los seguidores de Iron Maiden lamentan su pérdida, recordando su contribución significativa a la música, en específico al género del heavy metal, y su legado en la historia del género.

