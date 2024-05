Morena pide a Lalo Rivera no victimizarse por irrupción violenta

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, consideró que Eduardo Rivera no debe victimizarse por la irrupción violenta a su fraccionamiento, al señalar que son situaciones por las que pasan todos los poblanos diariamente.

En conferencia de prensa, apuntó que el candidato del PAN-PRI-PRD-PSI a la gubernatura de Puebla no sufrió ninguna afectación por los hechos ocurridos la noche del domingo, ya que fueron sus vecinas quienes resultaron agredidas.

En ese sentido, indicó que la mayoría de habitantes de la capital poblana son víctimas de situaciones de inseguridad todos los días debido a los malos resultados que dio cuando fue alcalde, situación que persiste con el edil sustituto, Adán Domínguez.

Aunque Villegas Mendoza refirió que cualquier acto de violencia es condenable durante el proceso electoral, opinó que se trataría de un montaje más de la alianza opositora para dar “patadas de ahogado”, pues están consientes de que van a perder la elección.

“Él no es la víctima, la víctima son todos los que viven en la capital por la ineficiencia de cuando él fue presidente municipal y la ineficiencia que se vive ahora con el presidente municipal actual del mismo grupo de donde es el candidato, entonces que no quieran confundir y no quieran victimizarse”, expresó.

Por su parte la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, advirtió que en los siguientes días podría arreciar la guerra sucia perpetrada desde el bloque opositor “Mejor Rumbo para Puebla”, al saber que se encuentran en amplia desventaja frente al candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta.

Agregó que parte de la guerra sucia consistió en armar un montaje sobre la supuesta amenaza de muerte que recibió el candidato del PAN a la alcaldía de la capital, Mario Riestra Piña; así como pagar por el reportaje en Latinus que confirmó que el morenovallista Eukid Castañón opera para Morena.

“En los próximos días y semanas, nuestros nuestros adversarios recurrirán a estas prácticas del pasado, tanto legales como ilegales, para intentar detener el inevitable triunfo de un proyecto de nación que ha demostrado su preferencia por los más pobres”, dijo.

Editor: Guillermo Leal