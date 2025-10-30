Inscripciones abiertas para talleres estacionales del DIF Puebla

Con el objetivo de continuar ofreciendo cursos que permitan el autoempleo de las y los poblanos, el DIF Puebla Capital, a través de la Dirección de Programas y Desarrollo, invita a las y los interesados a sumarse a los talleres que ofrece el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE).

Como parte de los talleres estacionales por el Día de Muertos, las inscripciones se mantienen abiertas para el “Taller de hojaldras tradicionales y de panadero” el 3 y el 10 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Mientras que el taller de crochet para noche de brujas, se impartirá los días miércoles 5 y 12 de noviembre en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Aún pueden inscribirse al “Taller de bisutería” que inició este 28 de octubre y termina el 24 de febrero de 2026, en un horario de 12:00 a 15:00 horas. De igual forma, está el “Taller de decoración en botella de vidrio”, donde trabajarán diversas texturas, técnica de vitral con temática de Navidad, la cita es todos los lunes del 3 de noviembre al 2 de marzo de 2026, con horarios de 9:00 a 12:00 horas y 13:00 a 15:00 horas, en CECADE Reforma.

Además, se les invita a inscribirse al “Taller de Estilismo” con sede en el CECADE San Bartolo, todos los martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas y 13:00 a 16:00 horas.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir al CECADE centro ubicado en Reforma en Av. Reforma 1904-A, col. San Miguelito, o marcar al número telefónico 2222 46 3662, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

