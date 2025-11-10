Inicia construcción del “Deportivo Chautenco” en Cuautlancingo

Para brindar espacios deportivos dignos a los ciudadanos de Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, dio el banderazo de inicio de obra a la construcción del “Deportivo Chautenco”, ubicado en la junta auxiliar del mismo nombre.

Con una inversión de 8 millones 410 mil pesos, se intervendrán 4 mil 123 metros cuadrados en los que se construirán dos canchas de futbol 7, un módulo de sanitarios, se colocará alumbrado público y una cerca con malla.

Acompañado del asesor consultivo de la Secretaría del Deporte y Juventud del Estado de Puebla, Roberto Ruiz Esparza, el edil refirió que es un orgullo trabajar para dotar de mejores condiciones a las juntas auxiliares e inspectorías, siguiendo el ejemplo del gobernador Alejandro Armenta.

“Estamos rehabilitando estos lugares para abonar a recuperar el tejido social, potenciando las capacidades de los adolescentes y jóvenes a través del deporte, pues los saca de situaciones de violencia y de realidades complicadas”, sostuvo.

“Agradezco el apoyo del ‘Capi’ Ruiz Esparza en los proyectos que tenemos para Cuautlancingo, que se fortalecen en conjunto con el gobierno estatal. También doy las gracias a Juan Porras, presidente de la Asociación de Futbol 7 del estado, por la sinergia que permitirá vincular a los jugadores con ligas deportivas”, añadió.

El alcalde puntualizó que se están haciendo las cosas bien en la demarcación, delineando proyectos en materia deportiva y otros rubros, para no dejar nada sin atender.

“Queremos que nuestro municipio tome el lugar que le corresponde en la zona conurbada, impulsando el deporte en todas las juntas auxiliares, pues no dejaremos a ninguna atrás; llegaremos a cada espacio olvidado porque dignificar a Cuautlancingo es un eje rector en las políticas públicas y proyectos de mi administración”, concluyó.

Por su parte, el “Capi” Ruiz Esparza reconoció el trabajo del munícipe para potenciar el deporte en la localidad creando espacios dignos y refrendó la disposición de la dependencia estatal de seguir trabajando en conjunto con el ayuntamiento, bajo los lineamientos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En su intervención, Shirley del Ángel, presidenta auxiliar de Chautenco, agradeció a Omar Muñoz por todas las acciones que está llevando a cabo en beneficio de los habitantes.

Te recomendamos: