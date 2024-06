INE entrega constancia de mayoría a Rosario Orozco Caballero

¡Estoy emocionada y agradecida! Hoy he recibido mi constancia de mayoría, que me acredita oficialmente como diputada Federal electa por el distrito XV. Quiero agradecer a todos los que confiaron en mí y en nuestro proyecto. Les aseguro que no les voy a fallar; mi mayor compromiso… pic.twitter.com/IQ0gtGfOpq