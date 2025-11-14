IBERO Puebla aconseja consumo responsable en Buen Fin 2025

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Buen Fin, una de las temporadas comerciales más esperadas por las y los consumidores en México. Ante este contexto, el Dr. Miguel Ángel Corona Jiménez, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla, compartió una serie de recomendaciones para realizar compras informadas, responsables y acordes con las posibilidades económicas de cada persona.

El académico destacó que este periodo de descuentos suele generar entusiasmo en la población, pero también puede propiciar gastos innecesarios o impulsivos. Por ello, invitó a reflexionar antes de adquirir cualquier producto. “El dinero que tanto trabajo nos cuesta ganarlo hay que cuidarlo y hay que comprar lo que es necesario”, advirtió, recordando que la clave está en preguntarse si lo que se desea comprar realmente se necesita y si contribuye al bienestar personal.

Para ello, el Dr. Corona Jiménez aconsejó comparar precios y características de los productos antes de decidir una compra, aprovechando las herramientas digitales disponibles. “Le recomiendo que sea muy específico en cuanto al modelo, las características, las propiedades, porque eso es clave para que usted pueda hacer comparaciones”, explicó, al referirse especialmente a los artículos electrónicos, uno de los rubros más demandados en estas fechas.

El especialista también hizo hincapié en revisar las condiciones de pago, ya sea de contado o a crédito, para evitar sobreendeudarse. “Si usted tiene la posibilidad de comprarlo a crédito, fíjese que tiene que cuidar sus fuerzas, porque los intereses cuentan y al rato se puede ver en apuros para pagarlo”, apuntó. Asimismo, aconsejó verificar que las promociones de meses sin intereses sean reales y no impliquen costos ocultos.

Finalmente, el académico de la IBERO Puebla llamó a hacer del fin de semana de rebajas una oportunidad para mejorar la calidad de vida y no una fuente de preocupación financiera. “Haga usted del Buen Fin un medio para vivir mejor”, concluyó. Sus recomendaciones se inscriben en una visión de consumo responsable y ético, que es necesario para garantizar una buena calidad de vida.

