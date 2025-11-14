California revoca 17 mil licencias comerciales a migrantes

El gobierno de California anunció la revocación de cerca de 17 mil licencias de conducir comerciales (CDL) expedidas a personas inmigrantes tras una revisión que detectó irregularidades en la vigencia de los documentos migratorios presentados.

La medida responde a auditorías federales que señalan que algunos permisos de trabajo vinculados a esas licencias habrían caducado, por lo que las autoridades estatales proceden a ajustar sus registros y cancelar los permisos afectados.

Funcionarios federales ejercieron presión al advertir riesgos para la seguridad vial si conductores sin autorización válida conservan CDL activas y amenazaron con retener fondos si el estado no actuaba; la oficina del gobernador dijo que la revocación busca alinear registros con estándares federales y permitir la regularización cuando proceda.

La decisión impacta de inmediato a la cadena logística, miles de choferes podrían quedar fuera del mercado laboral, lo que preocupa a empresas de transporte por la disponibilidad de personal y la continuidad de rutas.

Las autoridades anunciaron notificaciones a los afectados y vías administrativas para apelar o actualizar documentación.

