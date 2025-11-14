Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Estado de México

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 27 de octubre, fue hallado sin vida en el Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La confirmación puso fin a la búsqueda iniciada por familiares y vecinos tras la denuncia de ausencia en Tultepec. La FGJEM abrió una carpeta por homicidio para investigar los hechos.

El cuerpo fue localizado en un canal de aguas negras en Nextlalpan. Según las diligencias, el cadáver estaba envuelto y amarrado a un sillón, lo que motivó peritajes en el lugar.

Las primeras comparaciones entre la ficha de búsqueda y las características del cuerpo permitieron avanzar con rapidez en las actuaciones forenses para confirmar la identidad y el tiempo de privación de la vida.

En el curso de la investigación la Fiscalía detuvo a dos personas señaladas como probables responsables, María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”. Además, existe una orden de aprehensión vigente contra otra persona presuntamente vinculada.

En el plano procesal, la fiscalía continúa con entrevistas, más peritajes y rastreos de evidencia para sostener imputaciones. Las autoridades no descartan otras líneas probatorias hasta completar el cuadro de los hechos.

