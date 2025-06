Gobierno de la Ciudad atenderá baches y seguridad tras llamado del Congreso

Ante el llamado de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, sobre los baches, seguridad y los servicios públicos por parte de los alcaldes, el edil de la capital poblana, José Chedraui Budib, le dio la razón y aseguró que se trabaja para solucionar estos temas.

“Tiene toda la razón, hay que trabajar de la mano para poder solucionar todo lo que se tiene que solucionar para que Puebla esté bien. A mí me da mucha pena cuando de repente hay un tuit de que se le ponchó la llanta a alguien por un bache, no se vale, no es correcto, estamos trabajando para solucionarlo”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Chedraui Budib aseguró que el llamado lo recibe de nueva fe y de buena manera y reiteró que trabaja para solucionarlo.

En este sentido, recordó que este mes se van a incrementar a 27 cuadrillas para bacheo nocturno en diferentes partes de la ciudad, con 110 millones de pesos de inversión en el año que cubrirán 225 mil baches, de los cuales llevan 26 mil cubiertos.

“Con esto es un avance importantísimo, es un avance muy grande que tenemos y se está atacando, yo sé que es urgente en todas las colonias, pero lo que estamos haciendo es mandar a gran parte de las cuadrillas, llegas a una colonia, solucionas y te mueves a otra colonia”, declaró.

Chedraui Budib reconoció que los baches es un problema grave, además afirmó que “todo va de la mano” y los recursos se han enfocado en seguridad.

