Niegan colusión entre elementos de seguridad de RUTA y carteristas

En lo que va de la actual administración estatal sólo se ha reportado un caso de robo a usuario en las líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), afirmó Norma Layón Aarun, directora del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP).

Asimismo, la funcionaria negó que personal de limpieza o seguridad en las estaciones del metrobús estén coludidos con “carteristas”, pues afirmó que no se han reportado ni detectado situaciones de este tipo de forma oficial.

No obstante, afirmó que junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se reforzará la vigilancia en los paraderos y unidades de las cuatro líneas de RUTA.

“A nosotros no nos consta, tenemos cámaras en todos los paraderos, tenemos pantallas en todos los camiones y nosotros no hemos visto a través de las pantallas y no lo identificamos (…) si lo tuviéramos pues tomamos cartas en el asunto”, comentó.

Por otra parte, Norma Layón dio a conocer que en la Línea 4 de RUTA los usuarios ya pueden pagar su pasaje con tarjetas de crédito y débito, pues la concesionaria del sistema de cobro hizo las adecuaciones necesarias para ello.

Indicó que próximamente este método de pago estará disponible en todas las líneas del metrobús, que será adicional a las tarjetas de recarga, las cuales seguirán funcionando con normalidad.

