Fernando Morales propone apoyo mensual a trabajadores del campo en Cd. Serdán

Fernando Morales visitó Chalchicomula de Sesma, donde converso sobre los temas que han afectado a las y los vecinos del lugar durante los últimos años, como lo son la inseguridad, escasez de agua, baja producción de siembra de temporal y la violencia que ha llegado a la comunidad.

El abanderado naranja en Puebla recordó una de sus principales propuestas: el pago de un salario garantizado de 5 mil pesos mensuales a las y los trabajadores del campo en temporada de escasez.

“Aquí no hay campesinos de riego, dependen de la temporada de lluvia para poder cosechar. De enero a agosto me comprometo a darle 5 mil pesos a todas las personas que trabajen el campo. No puedo hacer promesas que no voy a cumplir, en mi gobierno, el campo es una prioridad”

Morales Martínez recordó que su inicio en la política fue en Cd. Serdán, y aseguro que después de la victoria el próximo 2 de junio, el municipio recuperará la tranquilidad, donde todas y todos los poblanos puedan salir a las calles y trabajar sin miedo.

