Estos son los nominados a los Premios Grammy 2025

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha dado a conocer a los nominados para los Premios Grammy 2025, ceremonia de reconocimiento a las mejores canciones y álbumes en la industria musical.

En esta nueva edición, Taylor Swift se ha convertido en la artista con más nominaciones en la categoría de Álbum del Año, gracias a su aclamado álbum The Tortured Poets Department. Con esta séptima nominación, Swift rompe el récord que compartía con Barbra Streisand, reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.

Beyoncé Knowles y su álbum Cowboy Carter llegan a once nominaciones ya que está en todas las categorías principales: mejor canción, grabación y álbum del año, además ha sido elegida también en la categoría de country; Billie Eilish tiene siete con su tercer álbum (y también tercero en ser nominado), Hit Me Hard and Soft; igual que Kendrick Lamar, Charli XCX y Post Malone. Sabrina Carpenter (con su disco Short N’ Sweet) y Chappell Roan (The Rise and Fall of a Midwest Princess). Con Cowboy Carter, Beyoncé, de 43 años, logra ser la artista más nominada de la historia de los Grammy, con 99 candidaturas. Ya ha ganado 32, también la que más.

Se espera que los artistas, junto con nuevos talentos como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, marquen un año decisivo en la edición número 67 de los Grammy.

En el género de rap, uno de los grandes favoritos es Kendrick Lamar, con su tema “Not Like Us”. El éxito del track que lanzó como respuesta a Drake le otorgó cinco nominaciones. Charli XCX, con su innovador álbum Brat, también han captado la atención del público y la crítica en este año. La estrella aparece como una fuerte candidata en las categorías de álbum del año y grabación del año.

la categoría de Mejor Artista Nuevo contará con una competencia emocionante entre Sabrina Carpenter y Chappell Roan, ambas consideradas revelaciones del 2024. Carpenter ha alcanzado un éxito viral sin precedentes con su sexto álbum, Short n’ Sweet, mientras que Roan ha conquistado un lugar en la música popcon su debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Esta es la lista de las nominaciones mas relevantes de estos Grammys:

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter

”Apple” — Charli XCX

”Birds of a Feather” — Billie Eilish

”Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo

”Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

”Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone

”Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

”The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

”Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor grabación Dance/Pop

“Make You Mine” – Madison Beer

”Von Dutch” – Charli XCX

”L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

”Yes, And?” – Ariana Grande

”Got Me Started” – Troye Sivan

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

”Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

”TANGK” — Idles

”Dark Matter” — Pearl Jam

”Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

”No Name” — Jack White

Mejor artista nuevo



Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims



Mejor interpretación de rap melódico



“Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

”Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

”We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

”Big Mama” — Latto”3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu



Mejor interpretación country solista



“16 Carriages” — Beyoncé

”I Am Not Okay” —Jelly Roll

”The Architect” — Kacey Musgraves

”A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

”It Takes A Woman” — Chris Stapleton

Mejor álbum de country

Cowboy Carter – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Mejor álbum de pop latino

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Orquídeas — Kali Uchis

Mejor álbum de música mexicana

Diamantes — Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1 — Carín León

ÉXODO — Peso Pluma

De Lejitos — Jessi Uribe

Mejor video musical

“Tailor Swif” – A$AP Rocky

“360″ – Charli XCX

“Houdini” – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar

Fortnight – Taylor Swift

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

