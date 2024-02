En Puebla, no hay desfalco o daño patrimonial: Sergio Salomón

Al afirmar que no hay un desfalco o daño patrimonial en firme, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que la administración estatal solventará las observaciones por más de 447 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la cuenta pública de 2022.



En conferencia de prensa, el mandatario señaló que la administración tiene un periodo de 30 días para comprobar ante la Auditoría la ejecución de los recursos, por lo que cuando sean notificados presentarán la documentación que se les requiera para solventar lo detectado por el organismo fiscalizador.



En ese sentido, sostuvo que las observaciones no son definitivas y por tanto no se puede asegurar que hay un desfalco en firme, pues “no existe tal”.



Reconoció que a la administración pública le afecta solventar las observaciones de la ASF, ya que se debe volver a revisar toda la documentación que sea requerida y no marca la parte que falta si no el total del importe.



Por ello, dijo esperar que las áreas técnicas cuenten con toda la documentación necesaria para aclarar las dudas sobre la cuenta pública del 2022, correspondiente a la gestión de Miguel Barbosa Huerta.



“Tenemos todavía un mes para poder solventar ese tema con documentación, con visitas de obra, muchas cosas pero sí es muy importante dejarles claro que aunque parecen cifras estratosféricas Puebla recibe más de 100 mil millones de pesos de recursos”, acotó.

Fondos de nómina de SEP y programas de Salud, sin observaciones

Al respecto, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala indicó que aún no han sido notificados de las observaciones, pero mencionó que cuando esto ocurra tendrán 30 días hábiles para atender puntualmente tanto las solicitudes de aclaración, como los pliegos de observación sobre la tercera entrega de la Auditoría.



Indicó que en ésta última revisión se hicieron 7 auditorías sobre los rubros de Cumplimiento Financiero, al Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas; así como al Fondo para la Nómina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, el cual salió sin observaciones.



Además de Participaciones Federales de una muestra superior a los 50 mil millones de pesos; y 3 programas de Atención a la Salud, de los cuales dos salieron sin observaciones.



El funcionario se comprometió a atender los requerimientos de la Auditoria, pues confió en que todos los ejecutores de la dependencia que encabeza tendrán la disposición de poder integrar la información necesaria antes de que venza en plazo.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal