“El Mayo” Zambada se declara culpable en EU; evita juicio

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes en una corte federal de Brooklyn, en Estados Unidos, por dos cargos de narcotráfico.

También, deberá pagar una multa o confiscar propiedades por 15 mil millones de dólares. Gracias a este acuerdo de culpabilidad, evitará un juicio.

Autoridades arrestaron a Zambada, de 77 años, el año pasado en Texas, quien enfrentará cadena perpetua con sentencia programada para el 13 de enero del próximo año.

Bajo su mandato y el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cártel se convirtió en la organización de narcotráfico más grande del mundo.

Anteriormente, había negado los cargos; no obstante, decidió declararse culpable de conspiración de crimen organizado y dirigir una empresa criminal.

“El Mayo” fue detenido tras llegar en un avión privado con uno de los hijos de “El Chapo”, quien también enfrenta cargos federales en Estados Unidos.

