Lunes parcialmente nublado y lluvias leves en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa a la ciudadanía sobre las condiciones meteorológicas.

Se anticipa un día parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. De registrarse precipitaciones, se prevé una acumulación ligera entre 0 y 5 mm, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas con problemas de escurrimiento pluvial.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C por la mañana y una máxima de 25°C durante el día. A pesar de la nubosidad parcial, el índice de radiación ultravioleta (UV) será extremo, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a proteger su piel, utilizando bloqueador solar, prendas adecuadas y evitando la exposición solar directa durante las horas de mayor intensidad.

La calidad del aire en la ciudad se reporta como buena, permitiendo la realización de actividades al aire libre sin riesgos para la salud. Aun así, se recomienda mantenerse atentos a los reportes oficiales en caso de variaciones en las condiciones ambientales a lo largo del día.

Asimismo, se informa que el semáforo volcánico se mantiene en Amarillo Fase 2, lo que indica actividad menor del volcán. Se solicita a la población respetar los perímetros de seguridad establecidos y seguir en todo momento las indicaciones emitidas por Protección Civil Municipal. El Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas que habitan nuestra Capital Imparable.

