Eduardo Alcántara analiza renunciar a la bancada del PAN

El diputado local, Eduardo Alcántara Montiel, analiza la posibilidad de renunciar a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse al Grupo Plural que encabeza Jorge Estefan Chidiac en el Congreso de Puebla.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el legislador confirmó que ya recibió una propuesta formal para adherirse a la fracción de seis diputados sin partido que abandonaron al PRI.

Esto luego de que el excoordinador de la bancada priista, Jorge Estefan, adelantó que buscaría sumar a tres panistas para que el Grupo Plural se posicione como la segunda fuerza política al interior del Poder Legislativo, después de Morena.

Al respecto, Alcántara Montiel refirió que ya sostuvieron una reunión para extenderle la invitación; sin embargo, apuntó que hay aspectos que debe analizar ya que difieren con algunos términos, por lo que buscará madurar la propuesta.

“Que no se preocupe si me voy o no del PAN, yo voy a seguir siendo militante. Hoy me reuní con Jorge Estefan que me hizo la invitación al grupo (…) voy a tratar de madurar el ofrecimiento que me han hecho para el Grupo Plural”, comentó este miércoles.

No obstante, aseguró que su lealtad se mantiene firme con el PAN, por lo que no renunciaría a su militancia en el partido blanquiazul ni se postulará como candidato por otro partido político.

Además, apuntó que está en libertad de declararse diputado sin partido ya que los estatutos internos del PAN no contemplan sanciones o posibles procedimientos de expulsión por dicha causal.

Congreso, sin solicitud para conformación de Grupo Plural

Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Castillo López, señaló que hasta el momento no cuentan con una solicitud formal para la conformación de un Grupo Plural.

Aclaró que dicha figura legal podrá ser reconocida si está conformada por legisladores emanados de varios partidos políticos, pues hasta el momento únicamente sería integrada por expriistas.

Ellos son Jorge Estefan Chidiac, Juan Enrique Rivera Reyes, Adolfo Alatriste Cantú, Norma Reyes Cabrera, Laura Zapata Martínez y Silvia Tanús Osorio, quienes renunciaron a la bancada del PRI en semanas anteriores.

“Hasta ahora no nos han notificado como tal, no nos han hecho llegar un oficio. Para ser un Grupo Plural se necesitan de dos partidos o más, no sólo de uno”, expresó Castillo López.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal