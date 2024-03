Dr. Simi anuncia pausa indefinida en su carrera

El reconocido personaje del Dr. Simi, ícono nacional asociado a Farmacias Similares, causó conmoción entre sus seguidores al anunciar una pausa indefinida en su carrera a través de redes sociales, con lo que generó diversas reacciones de usuarios.

La peculiar figura del Dr. Simi, caracterizada por su atuendo distintivo y su carisma, fue parte de la cultura popular mexicana durante años. Su imagen se volvió emblemática, la cual llegó incluso a ser personalizada en peluches que los jóvenes lanzaban en conciertos a sus artistas favoritos.

El anuncio de su retiro temporal se dio a conocer mediante un video publicado en TikTok e Instagram, donde el Dr. Simi expresó: “Como ustedes saben, en los últimos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”.

El Dr. Simi mencionó que su imagen ya no será distribuida durante un periodo de tiempo, sin entrar en detalles sobre las razones de su pausa. “Pero como saben, todo famoso merece una pausa, y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”, concluyó.

Las redes sociales estallaron con diversas reacciones ante este inesperado anuncio. Muchos usuarios expresaron su tristeza y nostalgia por la partida temporal del Dr. Simi, manifestaron su afecto hacia este personaje que fue parte importante de la cultura mexicana.

