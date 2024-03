Cantante Luis R. Conriquez denuncia agresión de su ex esposa y ex suegra

El cantante de corridos tumbados, Luis R. Conriquez, hizo una denuncia a través de sus redes sociales, donde reveló que fue golpeado por su ex esposa y su ex suegra, quienes le dejaron lesiones en el cuerpo.

En un video compartido en sus redes, el artista explicó que su separación con su ex pareja, iniciada en enero pasado, derivó en varios problemas en su vida privada, los cuales aún se encuentran en proceso de resolución judicial debido al proceso de divorcio en curso.

Conriquez destacó que, aunque se mencionó en redes sociales mucho sobre su ex esposa como la “mujer del proceso”, no se sentía a gusto en la relación y decidió separarse. En sus propias palabras, “cuando tú no estás a gusto con alguien te tienes que ir“.

El cantante relató que fue agredido mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos y su actual novia en una casa que había rentado para descansar. Sin embargo, su ex esposa, acompañada de su mamá, hermana y una amiga, llegaron al lugar sin previo aviso y los atacaron a él y a su pareja actual.

“Se metieron hasta el cuarto donde estaba con mi novia, cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella (su actual pareja) y yo pues como pude las retuve para que ella se fuera y me golpearon“, detalló Conriquez.

El cantante lamentó que la situación con su ex pareja haya llegado tan lejos, decidió denunciar los golpes recibidos y mencionó que su separación le ha “dificultado la vida”.

“Yo sé que mucha gente sabe quién soy y sabe cómo soy, no creo que sea motivo para tantas pinches injusticias, tantas mamadas que han pasado”, expresó Conriquez en el video.

Finalmente, el artista pidió comprensión y respeto a sus fans y seguidores, destacó que sus problemas familiares no tienen relación con su carrera artística y solicitó que se respete su vida privada.

Por Redacción

Editora: Mafer Montes

