Dos nuevos coaches se suman a los Aztecas de futbol americano UDLAP

“Venimos a aportar nuestro grano de arena para continuar la tradición ganadora que tienen los Aztecas de la UDLAP”, fue el primer mensaje que dieron Gabriel Sánchez y Miguel Romero, en su integración al staff de coacheo del equipo de futbol americano de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), como coordinadores defensivo y ofensivo respectivamente.

Dos hombres de experiencia se suman a las filas de coaches de los Equipos Representativos de la UDLAP para dar una visión fresca al conjunto de futbol americano y este jueves fueron presentados ante los jugadores, para continuar el trabajo de preparación rumbo a la temporada 2024 de los 14 Grandes de la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano).

El primero de ellos es Gabriel Sánchez, entrenador desde hace 24 años quien ha estado en todas las categorías de la disciplina, ganador de seis trofeos de Liga Mayor, fue coordinador defensivo y entrenador en jefe de los Barcelona Dragons en la European Football League.

El otro coach es Miguel Ángel Romero, quien desde los 16 años ha dirigido categorías infantiles y universitarias, ha estado en diferentes equipos de Liga Mayor y en recientes años dirigió en las ligas profesionales de México y España, también con los Barcelona Dragons. Ambos entrenadores han trabajado con el head coach Raúl Rivera en el pasado, formando conjuntos de renombre “y a eso venimos, a replicar esos éxitos, porque sabemos que los Aztecas de la UDLAP es un equipo ganador y está colocado en la historia del fútbol americano como uno de los más grandes”, señaló el coordinador ofensivo.

Previo a la presentación con los jugadores Aztecas, el coach Gabriel Sánchez habló un poco de su plan de trabajo, siendo el primer punto el reconocimiento de los jóvenes para tratar de sacar lo mejor de ellos y ponerlos en ventaja sobre sus rivales. Sobre su llegada a la UDLAP, expresó su entusiasmo por llegar a una entidad educativa que da mucho hacia el deporte y la formación integral de sus alumnos, pues “una institución que apuesta y crea que es importante invertir en los jóvenes siempre va a ser atractiva”, agregó.

También lee: NFL registró 219 conmociones cerebrales en la temporada 2023

Por su parte, el coordinador ofensivo y coach de quarterbacks Miguel Ángel Romero, afirmó que viene trabajar en la confianza de los jugadores para que se desenvuelvan de la mejor manera en las prácticas y los partidos. Específicamente con los mariscales de campo, respetará su estilo, su forma de ser líderes y de leer jugadas.

Durante la charla con los jugadores realizada después de la práctica, el head coach de los Aztecas de la UDLAP, Raúl Rivera, pidió un voto de la confianza en los coaches recién llegados, pues él sabe de su trabajo, calidad y enfoque compartido de luchar por ganar. “Estoy convencido de que va a suceder, no hay otra forma, no hay otra alternativa, no hay otra visión que no sea éxito, vamos a acomodar las piezas como se necesiten para que esta máquina funcione y cuando estemos en septiembre sea una máquina imparable”, aseguró.

La UDLAP tiene los programas deportivos más completos en el ámbito universitario, los cuales buscan que cada atleta sea un egresado, garantizando que su rendimiento en el área deportiva sea tan destacado como en lo académico. Además del equipo de futbol americano, la universidad cuenta con equipos representativos de atletismo, soccer, voleibol, basquetbol y taekwondo, en sus ramas femenil y varonil. Para conocer más de la UDLAP, de su oferta educativa y cultural, los invitamos a visitar la página: www.udlap.mx.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos