Critican al PAN por querer politizar el Congreso de Puebla

Diputados de la alianza oficialista criticaron a la bancada del PAN por hacer uso político de las sesiones en el Congreso de Puebla, con miras al proceso electoral del 2027.

Este martes, legisladores de Morena y Nueva Alianza reprobaron que los cinco legisladores panistas abandonaran la sesión del pasado jueves, cuando se designó a Germán Reyna y Herrero como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega, calificó la actitud de los panistas como un “berrinche”, pues señaló que los acuerdos sobre el nombramiento se hablaron previamente.

Además, apuntó que todos los coordinadores de bancada, incluyendo a Marcos Castro Martínez del PAN, votaron a favor de retirar el punto de asuntos generales del orden del día, pero posteriormente se inconformaron y acusaron anomalías.

En ese sentido, indicó que serán los ciudadanos quienes juzguen el nivel de oposición y las decisiones que han tomado al interior del Congreso local.

“Hablando políticamente, que la sociedad juzgue sus actos. Para un servidor, yo lo juzgo así, un berrinche, porque realmente lo que pasó está conforme a derecho”, dijo.

El diputado de Morena, Miguel Trujillo de Ita, consideró que los diputados panistas pretenden dar “coletazos” y sacar raja política con miras al proceso electoral del próximo año.

A la par, refirió que los legisladores perdieron la oportunidad de cuestionar al nuevo auditor, además de que sus votos se registraron a favor debido a su ausencia.

“No pueden hacer este tipo de berrinches o de querer sacar raja política, puesto que se viene 2027 y empiezan a dar coletazos en ese sentido, y la verdad es lamentable porque tenían la oportunidad de cuestionar ahí a quien fue electo”, declaró.

Niega Pável Gaspar aspiraciones políticas

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, descartó tener aspiraciones políticas rumbo al 2027.

El coordinador de la bancada de Morena afirmó que está completamente concentrado en su cargo actual y recorriendo el interior del estado.

Esto luego de que versiones periodísticas aseguraron que Gaspar Ramírez buscará competir por una diputación federal el siguiente año.

Editor: César A. García

