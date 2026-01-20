Destacan diálogo y respeto en comparecencias del gabinete estatal

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, destacó la posición de apertura y respeto que se ha mantenido en las comparecencias del gabinete estatal, con los cuestionamientos por parte de las y los diputados, así como con las respuestas de las y los secretarios.

En rueda de prensa, refirió que las comparecencias se han desarrollado en un contexto de rendición de cuentas y de cara a las y los poblanos.

El diputado recordó que este 20 de enero comparece ante el Pleno el titular de la Secretaría de Educación Pública, a partir de las 9:00 horas. En Comisiones, a las 12:00 horas, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; a las 15:00 horas, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno; y a las 17:00 horas, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo.

