Coparmex dispuesto a organizar segundo debate a la gubernatura

Si los tres candidatos al gobierno de Puebla se manifiestan a favor de un segundo debate, la Coparmex junto a otros organismos empresariales y universidades están dispuestos a financiar el encuentro y organizarlo, indicó el presidente del organismo empresarial, Rubén Furlong.



“No es fácil, los tiempos son muy apretados, no está en nuestra agenda organizar un debate, eso le toca al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero si ellos no están dispuestos a organizarlo en este momento, que se manifiesten los tres candidatos, que se comprometan a acudir, y cuentan con la sociedad civil, le entramos a todo”, declaró.



Al difundirse su respuesta, el candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, volvió a lanzar el reto a sus contrincantes Alejandro Armenta Mier y Fernando Morales Martínez para participar.



“Estoy listo para ganar de nuevo el segundo debate. Se le acabaron los pretextos y distracciones a @armentapuebla_ para hablar de lo importante: de la inseguridad, de la falta de salud, de cómo mejorar la vida de las y los poblanos, de sus ligas con delincuentes”, publicó en redes sociales.



Rivera Pérez agradeció a los organismos empresariales por su interés en que los y las poblanas tengan “derecho a elegir bien informados”.



Hay que recordar que la semana pasada, el candidato al gobierno de Puebla dio a conocer que desde Acción Nacional (PAN) propuso al Instituto Electoral del Estado (IEE) organizar un segundo debate, lo cual le fue negado, debido a que tenía que ser organizado 12 días antes de la elección.



Tras ellos, Rivera Pérez pidió a los organismos empresariales o universidades a organizar el encuentro, debido a la negativa del INE.



Mientras el aspirante del partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, aceptó el debate contra Rivera Pérez, el candidato Armenta Mier lo retó a que el debate sea “arriba de la Malinche”.

