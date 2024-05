Célula conspirativa planeaba dar golpe de Estado en Alemania

Un príncipe, ex oficiales del ejército y una ex diputada de ultraderecha, líderes de una célula conspirativa que presuntamente planeaba organizar un golpe de Estado, comparecieron ante la justicia en Fráncfort, Alemania, este 21 de mayo.

El proceso, sin precedentes en la historia reciente del país, es el segundo relacionado con este caso, revelado en 2022 e involucra a 26 sospechosos.

Entre los nueve acusados en Fráncfort se encuentran los presuntos cerebros del grupo de extrema derecha que planeaba invadir el Bundestag, detener a los diputados y derrocar al gobierno.

La mayoría de los procesados enfrentan cargos de “participación en grupo terrorista” con el objetivo de “derrocar por la fuerza el orden estatal” y de “preparación de un acto de alta traición“. Este es el principal juicio contra esta red, cuyo desmantelamiento reveló los aspectos conspirativos y antisistémicos en Alemania.

El grupo tenía la intención de colocar provisionalmente como líder del país al aristócrata Heinrich XIII, descendiente de una estirpe de Turingia.

También están siendo juzgados un ex teniente coronel del ejército alemán, un ex coronel del ejército, un ex soldado de las fuerzas especiales KSK y un ex policía, todos adherentes a la ideología de los “Reichsbürger” que niega la legitimidad de la República Federal de Alemania.

Según la fiscalía federal, los acusados afirmaban que el país estaba controlado por una “secta conspirativa de élites pedófilas“, una ideología similar al movimiento QAnon de Estados Unidos.

La red contaba con unos 500 mil euros y un arsenal de armas, aproximadamente 380 armas de fuego, cerca de 350 armas blancas, 500 armas de otro tipo y al menos 148 mil municiones, según los investigadores.

En los últimos dos años, en Alemania se desarticularon varias redes, una de las cuales planeaba secuestrar al ministro de Salud debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

