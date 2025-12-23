Controlan incendio en puestos de artículos navideños en Huixcolotla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres atendió de forma inmediata a las 2:30 horas de este martes un incendio en un local de venta navideña dentro de la Central de Abasto de San Salvador Huixcolotla, ubicada en el kilómetro 50 de la Carretera Federal Tehuacán–Puebla.

En coordinación con otras autoridades, se controló y extinguió el fuego con agua a presión. También se retiraron cilindros de gas hacia una zona segura, para evitar mayores riesgos. Tras controlar el siniestro, se efectuaron labores de remoción de escombros y verificación del lugar. No se localizaron personas en el sitio, ni se reportaron lesionados.

El incendio provocó la combustión de aproximadamente 30 huacales y dos tanques de gas L.P. de 20 kilogramos, los cuales se encontraban en fase activa. Además, se detectó un cilindro con ruptura en la costura y daños estructurales en la base de una torre de alta tensión, causados por la exposición al calor.

Alrededor de las 3:30 horas concluyeron las actividades operativas, se procedió con el acordonamiento del área debido a los daños estructurales en la torre de energía eléctrica.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejando Armenta, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, refrenda su compromiso de atender de manera integral y oportuna para proteger a las familias poblanas.

