Construcción del hospital de San Alejandro suma 60% de avance

Aunque se tenía previsto reinaugurar el Hospital de San Alejandro en septiembre, la construcción del nuevo nosocomio lleva un avance de apenas el 60 por ciento, informó la delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero Esquivel, quien sostuvo que la construcción del hospital en Amozoc sigue en pie.



En entrevista, la funcionaria federal evitó señalar los motivos del retraso de la obra, pues dijo que construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y refirió que será la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien lo inaugure hasta diciembre próximo.



Adelantó que el personal que laboraba en el nosocomio –antes de cerrar y ser demolido debido a los daños estructurales que le causó el sismo del 19 de septiembre de 2017—regresará al nuevo inmueble, aunque mencionó que varios se han jubilado en estos últimos siete años, por eso señaló que tienen previsto la contratación de alrededor de mil personas más.



Respecto al equipamiento del nuevo San Alejandro, precisó que la adquisición fue gestionada a nivel central por el IMSS e incluso refirió que en los próximos días empezará la recepción de los insumos que serán almacenados hasta que inicie operaciones el nosocomio.



Destacó que el nuevo nosocomio desahogará los hospitales de La Margarita y San José de la institución, ya que aportará 180 camas más para la atención de derechohabientes en la entidad.

Impulsarán nosocomio en Amozoc

No obstante, dijo que recuperar la capacidad de atención médica del IMSS en Puebla, es necesario contar con más hospitales, ya que el número de derechohabientes ha incrementado significativamente, por lo que todavía no es suficiente la recuperación de servicios.



“Será necesario continuar con más proyectos de nuevos hospitales ya que los usuarios han incrementado de manera sustancial, por lo que sí se seguirán requiriendo más camas, todavía no será suficiente la recuperación de servicios en este momento”, declaró.



En ese sentido, Tinajero Esquivel aseguró que a “mediano plazo” –sin precisar una fecha– se tiene previsto continuar el proyecto de construcción de un nosocomio en Amozoc, que sería el más grande del IMSS en Puebla.



De manera que siguen realizando las gestiones para continuar con la protocolización necesaria para afianzar la propiedad del terreno que fue donado por el ayuntamiento de Amozoc e iniciar la construcción del nosocomio.

Editor: Guillermo Leal

