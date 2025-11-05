Congreso de Puebla ha recibido solo 70 iniciativas municipales para el Paquete Económico 2026

Solo el 25 por ciento de los ayuntamientos del estado han entregado al Congreso del Estado las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, a 10 días de que venza el plazo para presentarlas.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, informó que hasta el momento solo han recibido 70 de las 217 iniciativas de ley, lo que representa un 25 por ciento.

Recordó que todos los gobiernos municipales tienen como plazo fatal el 15 de noviembre para enviarlas, con la finalidad de que inicien con el análisis e integración del Paquete Económico 2026 en el Poder Legislativo.

En ese sentido, confió en que los problemas de gobernabilidad y seguridad que se registran en algunos municipios no intervendrán para que los alcaldes cumplan con presentar las iniciativas.

Precisó que también han recibido las Leyes de Ingresos de los cinco Concejos Municipales que operan actualmente, tras la desaparición de los ayuntamientos.

“El 15 de noviembre es la fecha que falta para la entrega al Congreso del Estado, entonces esperamos que los municipios cumplan”, comentó en entrevista.

La diputada del Partido Verde señaló que también siguen en espera de recibir los proyectos de Ley de Ingresos y Ley de Egresos por parte del Gobierno del Estado en los siguientes días.

A la par, adelantó que antes de terminar el año analizarán y votarán la solicitud del Cabildo de Puebla para concesionar a 10 años los paraderos del transporte público.

