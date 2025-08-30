Avalan exhorto para incluir a los adultos mayores en actividades recreativas

La Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado a implementar actividades recreativas de inclusión social, deportiva y cultural para las personas adultas mayores, con el fin de garantizar su desarrollo e integración social.

Este proyecto fue propuesto por el diputado José Luis Figueroa Cortés. Durante la sesión, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala destacó la importancia de cambiar el nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por el de Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, buscando enfocar la atención en la condición y situación de desventaja, evitando así la estigmatización de este sector de la población.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los diputados: Roberto Zataráin Leal, Guadalupe Yamak Taja, Kathya Sánchez Rodríguez, Luana Armida Amador Vallejo y Celia Bonaga Ruiz.

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos y a la Secretaría de las Mujeres a que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, difundan información a la sociedad civil con el propósito de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo la violencia vicaria. Esta propuesta fue presentada por la diputada Modesta Delgado Juárez.

En la sesión participaron las y los diputados: Roberto Zataráin Leal, Luana Armida Amador Vallejo, José Miguel Trujillo de Ita, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elpidio Díaz Escobar y Angélica Patricia Alvarado Juárez.

Además, durante la sesión del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, se presentaron las optimizaciones del sitio web del Congreso del Estado. Sergio Rodríguez Trinidad, en representación de la Jefatura de Tecnologías de la Información, dio a conocer tres optimizaciones principales: un buscador predictivo con términos autocompletables, una ficha general de los legisladores con información legislativa detallada, y un mapa distrital interactivo.

La diputada Ana Laura Gómez Ramírez reconoció la labor del área de Tecnologías de la Información para mantener el sitio actualizado y reflejar el trabajo de la legislatura. A la sesión del Comité asistieron las y los legisladores: Ana Laura Gómez Ramírez, Marcos Castro Martínez, José Luis Figueroa Cortés, Elpidio Díaz Escobar y Rafael Micalco Méndez.