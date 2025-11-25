Autoridades de Puebla y Morelos detienen a señalado por presunta violación

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades del estado de Morelos, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Efraín Eulalio N., de 66 años de edad, señalado como probable responsable del delito de violación en agravio de su expareja sentimental.

De acuerdo con la denuncia, el 29 de abril de 2021, Efraín Eulalio N. acudió al domicilio de la víctima ubicado en el estado de Puebla, bajo el pretexto de dialogar con ella. Al abrir la puerta, el hombre presuntamente ingresó por la fuerza al inmueble, donde la habría agredido sexualmente.

Con los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, un juez de control libró la orden de aprehensión correspondiente.

En cumplimiento al mandato judicial, agentes investigadores ubicaron a la persona en el estado de Morelos. Tras coordinar acciones operativas con autoridades de aquella entidad, se logró su detención.

Finalmente, el detenido fue trasladado al estado de Puebla y quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, por los hechos que se le imputan.

