Asesinan a tres hombres en menos de 24 horas en municipios de Puebla

Tres asesinatos ocurridos en menos de 24 horas se mantienen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Puebla, mismos que tuvieron como resultado a tres hombres sin vida en hechos violentos.

El primer caso reportado ocurrió en un camino rural de San José Chiapa, sitio donde se localizó el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 45 años de edad.

Al llegar al lugar de los hechos, tras un reporte ciudadano, agentes de la Policía Municipal confirmaron que la víctima tenía al menos dos impactos de bala en el cuerpo, por lo que el caso generó la apertura de una carpeta de investigación.

Por otra parte, en Santa Clara Ocoyucan, pobladores de la colonia Santa Martha Hidalgo, informaron al 911 que un hombre fue ejecutado en su propio vehículo.

La víctima se encontraba en su unidad tipo Pontiac de color verde, cuando fue interceptado por los tripulantes de una unidad que le dispararon en al menos seis ocasiones.

A pesar de que existió un despliegue operativo en el área, los responsables no fueron localizados y hasta ahora se desconocen los motivos de la agresión.

Además, en San Miguel de Las Minas se reportó que un hombre identificado como Eliani N., de 33 años fue encontrado sin vida en su hogar, por lo que agentes de Izúcar de Matamoros llegaron hasta su domicilio, donde confirmaron que el hoy occiso recibió al menos, dos impactos de bala.

Editor: Renato León

Te recomendamos: