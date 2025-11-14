Derribarán cerca de 100 palmeras en Paseo Bravo y la Juárez

De las 800 palmeras que hay en la ciudad, la mitad fueron podadas y cerca de 100 serán derribadas antes del 15 de diciembre; la mayoría en Paseo Bravo y la Avenida Juárez indicó el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

En entrevista, el funcionario municipal recordó que los ejemplares fueron intervenidos, tras los dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente municipal de la administración pasada .

Asimismo, reportó la poda de 8 mil árboles que representaban riesgo para la población y estimó que al finalizar 2025 serán 13 mil ejemplares podados en la capital del estado.

Adelantó que para el próximo año hay entre 5 mil solicitados a Medio Ambiente y 7 mil solicitudes de poda que tienen identificadas en la dependencia que encabeza, por lo que serán 13 mil ejemplares los intervenidos el próximo año.

Gómez Medina explicó que la mayoría de los árboles que podan se encuentran en la zona de Amalucan.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez, afirmó que la dependencia aplica un programa de dictaminación en la que revisan el estado de salud de los árboles para poder rescatarlos y si son un peligro para la ciudadanía, ordenar su derribo.

Han revisado 4 mil y la meta son 6 mil ejemplares en parques y avenidas principales, de las cuales hasta el momento llevan un 10 por ciento de casos que no serán salvados y tendrán que derribarse.

