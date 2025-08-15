Asaltan y golpean a doctora en su domicilio en Puebla

Una doctora, identificada como Jenny Ayala, fue víctima de una agresión tumultuaria perpetrada por un grupo de asaltantes que la golpearon, sometieron y robaron en su propio domicilio en la capital poblana.

De acuerdo con la denuncia presentada por Jenny Ayala, el hecho ocurrió el 13 de agosto cuando se disponía a salir de su casa en la colonia Aquiles Serdán.

Sin embargo, un grupo de al menos siete personas, entre ellas una mujer, ya la esperaba en la zona cercana. Los agresores ingresaron al inmueble ubicado en la 10 Poniente, esquina con la 53 Norte.

Fue ahí donde la golpearon y arrastraron, obligándola a reingresar a su domicilio, donde la amenazaron y amagaron. Posteriormente, los delincuentes sustrajeron diversos objetos de valor y dinero en efectivo.

La víctima interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público y ha difundido las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con el fin de facilitar la identificación de los responsables y lograr su pronta localización.

