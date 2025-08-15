Clausuran Tercer Congreso CITE 2025 en BUAP

Luego de celebrarse talleres, ponencias y exposiciones, el Tercer Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación, CITE 2025, dio por concluidas sus actividades, las cuales permitieron a docentes, investigadores, directivos y alumnos reflexionar y proponer nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en la educación.

Este congreso, celebrado en la BUAP, tuvo una participación de mil 352 personas de más de 40 instituciones. Durante tres días se realizaron 15 conferencias magistrales, siete talleres, una mesa de discusión y 44 ponencias que dieron cuenta de diversas experiencias educativas y proyectos de investigación, con ponentes de España, Colombia, Chile, México y Estados Unidos.

Asimismo, como parte de las actividades, se otorgó el Premio a la Innovación y Tecnología para la Educación BUAP 2025. El primer lugar fue para el profesor Javier Díaz Sánchez, quien presentó el trabajo “Emociones a través de la robótica”.

El segundo lugar lo obtuvo la maestra Areli Eulogio Delgadillo, con la propuesta “Educación financiera con IA (chatbot): Un proyecto de intervención en contextos vulnerables”. Finalmente, el tercer reconocimiento fue para Arlem Aleida Castillo Ávila, con “Abriendo la caja negra: Google colab, XAI y la formación en Machine Learning para estudiantes de Ciencias Sociales”.

De igual forma, también se entregó una mención honorífica para el profesor Javier Piñataro Andrade, quien participó con el trabajo “IA Assistant: Asistente Inteligente Personalizado para estudiantes de preparatoria”.

La clausura estuvo a cargo del vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna; del director General de Bibliotecas, Alfredo Avendaño Arenaza; así como del titular de la Dirección de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Marco Antonio de los Santos Landa.

