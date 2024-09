Armenta presenta nuevo esquema “Mi Casa es Puebla” a migrantes en California

Con el fin de transformarlas en puntos de negocio que impulsen su desarrollo económico y social, además de proveer de servicios fundamentales a las familias que radican en el exterior, el gobernador electo, Alejandro Armenta, presentó, ante liderazgos migrantes de Los Ángeles, California, el nuevo esquema de las oficinas de representación “Mi Casa es Puebla”.

En torno al principio de Prosperidad Compartida de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y con el objetivo de brindar atención integral a las y los empresarios migrantes en su necesidad de promoción de productos, Armenta refirió que estas sedes se convertirán en centros de negocios para micro, pequeños y medianos empresarios poblanos en el extranjero, facilitando su crecimiento a través de redes de apoyo, asesorías especializadas y garantizando que su contribución continúe como parte activa en el desarrollo de la nación.

La noche del martes, Armenta sostuvo un encuentro con migrantes poblanos en Los Ángeles, California, muchos de ellos originarios de municipios como Coatzingo, Piaxtla, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Huehuetlán El Grande, Tepeyahualco, Chietla, Santa Inés Ahuatempan, Acatlán, Zapotitlán Salinas, Hueyotlipan, Esperanza, Atlixco, entre otros, quienes calificaron la visita del gobernador electo, como “un día histórico” ya que dijeron es la primera vez que un mandatario estatal los visita en Los Ángeles; de ahí que, con mucho entusiasmo, le manifestaron su apoyo y le expresaron sus necesidades.

Entre aplausos de los asistentes, Armenta explicó que, para pensar en grande y en el bienestar de las familias poblanas que radican en el exterior, también se contempla la apertura de nuevas sedes de “Mi Casa es Puebla” en otras ciudades clave para los migrantes como Chicago, en Illinois y Texas, donde la comunidad necesita sentir, a través de su gobierno, el cariño de su tierra.

Esta expansión busca fortalecer la conexión entre los migrantes y su Estado natal, brindando apoyo tanto en temas comerciales, como de identidad cultural y social.

“Vengo a cumplir, sé qué les preocupa y vengo a apoyarles; mi origen es migrante, entiendo lo que sufren nuestros hermanos, no me es ajeno, comparto el amor por Puebla y por el Humanismo Mexicano de la Doctora Claudia Sheinbaum. Vengo a servirles, me interesan nuestras comunidades migrantes”, concluyó el gobernador electo.

Te recomendamos