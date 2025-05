Armenta asume carta de Sheinbaum como una “brújula”

El gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, subrayando que su gobierno no tolerará el nepotismo ni la ostentación, tal como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, el mandatario expresó su respaldo a la carta enviada por la presidenta a los militantes de Morena, al asegurar que su administración la asume como una “brújula”.

Señaló que no es un faraón, rey o virrey que se sitúe por encima de los ciudadanos, y enfatizó que no heredará el poder a ningún familiar, ya que es el pueblo quien pone y quita.

“El mensaje de la presidenta nos sacude la conciencia y, en lo personal, me llena de esperanza y motivación para seguir trabajando como se merecen las y los poblanos”, agregó.

Asimismo, destacó que cuenta los días de su administración como una forma de despojarse de las banalidades del poder y recordar que, en su ejercicio, puede cometer errores y debe estar dispuesto a ofrecer disculpas.

“Desde el Gobierno de Puebla hacemos nuestra la carta que envió la doctora Claudia Sheinbaum al Consejo Nacional de Morena y la suscribimos plenamente”, recalcó.

Enfatizó que los lineamientos éticos aprobados por el Consejo Nacional de Morena deben ser adoptados por todos los militantes para no desviarse de los principios del movimiento: no mentir, no robar, no traicionar.

Resaltó que su administración está poniendo orden, lo que —dijo— incomoda a quienes se beneficiaban del desorden, la injusticia y el abuso de poder.

Refirió que uno de los principios de la 4T, impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum Pardo, es “mandar obedeciendo”, lo cual ha demostrado en las jornadas de limpieza que encabeza, pues limpiar no lo hace menos gobernante, sino que le permite predicar con el ejemplo.

