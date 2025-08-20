Al menos 79 muertos en accidente de autobús en Afganistán

Un autobús que transportaba afganos expulsados de Irán se estrelló al oeste de Afganistán, dejando al menos 79 muertos, incluidos 17 niños.

El accidente ocurrió a última hora del martes en la autopista Herat-Kabul, a 30 minutos de Herat; también se vieron involucrados una motocicleta y un camión.

Luego del choque, el autobús se incendió, dejando únicamente el esqueleto metálico calcinado; en él se trasladaban refugiados afganos que regresaban de la frontera con Irán.

Te puede interesar: Trump solicita investigar museos de EU por ideología “woke”

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qaniee, confirmó el número de víctimas y lamentó la alta cifra de niños. Las imágenes del hecho mostraron el trabajo de los bomberos para controlar el fuego.

Ante esto, Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno afgano, solicitó información clara y una investigación precisa para determinar responsabilidades.

Los accidentes de tráfico suelen ser comunes en Afganistán debido a la mala infraestructura y la falta de respeto a las normas de tránsito.

💥⛔️ Más de 70 muertos deja un accidente de tráfico en Afganistán https://t.co/caSrkkUwjA



Al menos 71 personas murieron en Herat tras el choque de un autobús con un camión y una motocicleta. pic.twitter.com/laV6ZeuCFF — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2025

Te recomendamos: