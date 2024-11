Activista Luisa Núñez ve “piso parejo” en proceso de elección en CDH

La aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos local y fundadora del Colectivo La voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Barojas, opinó que hay piso parejo en el proceso de designación del ombudsman en la entidad.

“Piso parejo hasta ahora me parece que sí (…) hubo buena respuesta, porque casi 14 personas postulamos, la verdad es que me pareció grandioso y justo, las personas no nos quedamos con un no”, comentó.

La activista agregó que también ha sido transparente, pero lamentó que las preguntas que les hicieron en la entrevista con la Comisión de Derechos Humanos no hayan sido de las víctimas, ya que las violaciones a los derechos humanos no se viven de la misma manera a quienes las sufren a las que sólo las ven.

En cuanto a si el proceso es democrático, comentó que todavía está sujeto a prueba hasta que se termine.

La madre buscadora agradeció el apoyo de organizaciones civiles y familiares que le expresaron su respaldo a su postulación.

“Mi presentación ante en esta convocatoria es como mujer, pero no sólo por el hecho de ser mujer, sino de una mujer a la que le han atravesado lo más atroz de las peores violencias del estado a partir de la desaparición y búsqueda de mi propio hijo”, dijo.

En este sentido, pidió que se hable de las mujeres que se convierten en buscadoras, en activistas, que tienen que aprender a transformar algo que no funciona a algo que sí, pues no sólo han sido críticas sino propositivas.

Recalcó que también se ha enfocado en la prevención, al dar pláticas en las escuelas y comunidades a las que la CDH Puebla no llega, así como acompañar a las familias víctimas de desaparición, de feminicidio y otros delitos como robo a carretera.

Editor: Renato León Aranda

