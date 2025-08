Trump aplaude presunta campaña racista con Sydney Sweeney

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió la campaña publicitaria en la que aparece Sydney Sweeney para la marca de ropa American Eagle, imagen que se visto envuelta en polémica tras ser tildada de racista por usuarios en redes sociales.

El mandatario estadounidense dio a conocer su apoyo a la actriz este domingo 3 de agosto, cuando un reportero le informó sobre la afiliación al Partido Republicano de quien encarnase a Cassie Howard en la serie de Euphoria.

“Oh, ahora me encanta su anuncio. ¿Es en serio? Te sorprendería saber cuántas personas son republicanas. Eso no lo habría imaginado, pero me alegra que lo hayas dicho. Si Sydney Sweeney es republicana, creo que su anuncio es fantástico“, declaró la cabeza del Poder Ejecutivo a medios de comunicación.

Me están diciendo que mientras ocurre una limpieza étnica en Gaza 🇵🇸 y ICE detiene personas bajo perfiles raciales 🇺🇸, American Eagle saca una campaña basada en el juego de palabras de los buenos genes (jeans) de Sidney Sweeney (lo que implica que haya genes malos – no blancos-? pic.twitter.com/Zn2Pa0EBG1 — Política Básica (@Politica_Basica) July 28, 2025

De igual manera, este lunes 4 de agosto, Donald Trump destacó a la artista en una publicación realizada desde su red social, Social Truth. En esta publicación elogió la campaña de American Eagle, asegurando que está haciendo que sus productos estén “volando de los estantes”.

Asimismo, criticó a las empresas cuya estrategia publicitaria ha girado en torno a los “woke”, como la marca de carros Jaguar y de cerveza Bud Light. El mandatario agregó que ser “woke” ahora es para perdedores, mientras que republican es lo que cualquiera quiere ser.

La razón por cual Sydney Sweeney y la campaña publicitaria de American Eagle ha sido tachada de racista debido a un juego de palabras entre las palabras “jeans” y “genes”, debido a que en inglés suenan similar. Mientras tanto, la marca sigue mostrando la frase “Sydney Sweeney tiene buenos genes jeans”

La frase parecería elogiar las características físicas de la actriz, como sus ojos azules, figura, o cabello rubios, la cuales suelen ser exaltadas por grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos.

