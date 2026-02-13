Trump anuncia visita a Venezuela, pero sin fecha definida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 13 de febrero que realizará una visita a Venezuela, aunque todavía no se ha definido la fecha del viaje, informó desde la Casa Blanca ante medios de comunicación.

Afirmó que “va a hacer una visita a Venezuela”, pero aclaró que la fecha aún no está decidida, justo antes de abordar un avión con destino a la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte, donde se reunirá con fuerzas especiales.

El mandatario enfatizó que la relación actual entre Estados Unidos y Venezuela es “muy buena” y elogió la labor de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien Washington reconoce como autoridad oficial de ese país.

Asimismo, reconoció que Rodríguez ha hecho “un muy, muy buen trabajo” y que la relación bilateral es “sólida”, al tiempo que destacó la cooperación, incluida la reactivación de la producción petrolera bajo supervisión estadounidense.

La declaración se da en un contexto de tensión y cambios políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, hecho que derivó en un juicio en Nueva York por cargos de narcoterrorismo.

A su vez, fue cuestionado sobre si su administración reconocerá formalmente a Delcy Rodríguez como interlocutor oficial. Donald Trump respondió que ya lo están haciendo y que “están tratando con ellos”, sin entrar en más detalles.

