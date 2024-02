Tribunal argentino rechaza recurso de la expresidenta Cristina Kirchner

El Tribunal Penal de Argentina desestimó un recurso de queja presentado por la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, contra un fallo que revocó su sobreseimiento en el caso conocido como ‘Ruta del dinero K‘.

La causa denominada ‘Ruta del dinero K‘ investiga a la expresidenta por presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario de la obra pública Lázaro Báez, quien ya fue condenado a doce años de prisión.

La Cámara Federal de Casación Penal, al no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa de Kirchner, ratificó la decisión de devolver el caso al juez Sebastián Casanello, quien continuará la investigación.

Esta es una de las varias causas pendientes que involucran a Kirchner, quien recientemente fue sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta de fondos públicos.

Aunque la sentencia aún no es firme y ella ha apelado, Cristina Kirchner perdió sus fueros tras dejar el cargo de vicepresidenta en 2023 y no presentarse a las elecciones generales. No obstante, se ha dejado abierta la posibilidad de que se impongan medidas de reclusión domiciliaria, dadas las circunstancias de la ley argentina y la edad de Kirchner, quien cumplió 70 años en febrero de 2023.

