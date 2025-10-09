Texmelucan firma convenios para combatir rezago educativo

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, y el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Andrés Domingo Morales Zayas, encabezaron la firma de convenios de colaboración “Plaza Comunitaria Lic. Pablo Gutiérrez Arellano” y “Del Buen Juez”, con el objetivo de implementar estrategias para combatir el rezago educativo en el municipio.

Con la firma de estos convenios se busca implementar acciones que contribuyan al desarrollo personal, profesional y social de los jóvenes y adultos del municipio que no han concluido su educación básica.

El Gobierno Municipal continúa trabajando para brindar herramientas y vínculos que impulsen el futuro de los adultos que buscan seguir con su educación básica y, a su vez, combatir el rezago educativo en Texmelucan a través de los servicios educativos que ofrece el IEEA.

En esta firma de convenios estuvieron presentes la regidora de Educación, Leticia Martínez Méndez; el secretario del Ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca; la directora de Desarrollo al Aprendizaje, Lilia Adriana García Sánchez, así como funcionarios del IEEA.

El Gobierno de San Martín Texmelucan refrenda su compromiso de ampliar las oportunidades educativas y profesionales, generando herramientas que impulsen el futuro profesional.

