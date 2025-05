Tenor egresado de UDLAP se presenta en Bellas Artes

Con una emotiva carga simbólica y artística, el tenor Leonardo Sánchez, egresado de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), regresó al Palacio de Bellas Artes para debutar en uno de los papeles más desafiantes de su carrera: el Duca de Mantua en la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Esta producción presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Ópera de Bellas Artes en la Sala Principal de dicho recinto, bajo la dirección concertadora de Benjamin Pionnier y la dirección escénica de Enrique Singer.

Compartiendo escena con grandes figuras, Leonardo Sánchez vivió un momento cumbre en su trayectoria artística, “hace nueve años pisé por primera vez Bellas Artes y ahora, regresar a este recinto que es el templo de la ópera en México, me llena de emoción y responsabilidad. Cantar aquí como el Duca de Mantua representa una consolidación de todo mi trabajo”, expresó el tenor.

Leonardo Sánchez, quien ha representado a México en importantes escenarios internacionales como el Concert House de Berlín, la Torre Eiffel en París y el Carnegie Hall en Nueva York, comentó que este papel en Rigoletto es doblemente especial por tratarse de su debut en esta ópera. “Me siento muy bien regresando a mi país y al Palacio de Bellas Artes. Hemos estado más o menos como unas cuatro semanas de ensayos y ha sido un reto porque es mi debut en este papel, además es mi debut con esta ópera tan grande en el Palacio de Bellas Artes, pero sobre todo ha sido un proceso muy bonito porque tengo la oportunidad de compartir escenario con uno de los tenores más importantes de la historia de México como el maestro Arturo Chacón-Cruz”, afirmó.

Leonardo Sánchez es un destacado egresado de la Licenciatura en Música y fue parte de la primera generación de beca artística (ahora Apoyo Educativo Artístico) de la UDLAP; por lo que en el marco de los 85 años de la fundación de su alma mater y 55 años del campus en Puebla, este destacado tenor rememoró cómo su paso por la universidad le brindó experiencias únicas: “estudiar en la UDLAP me permitió formarme no solo como músico, sino como artista completo. Tomé clases de ballet, flamenco, actuación, y participé en montajes interdisciplinarios como El mago de Oz, donde hice el papel del León. Fue ahí donde descubrí que quería dedicar mi vida a esto que me llena el alma”.

El tenor también destacó el impacto de su formación en la UDLAP al compartir que fue clave para ampliar su visión y redes de colaboración, “convivir con estudiantes de otras carreras me permitió abrir horizontes. Como artistas, necesitamos nutrirnos de todas las disciplinas”. Finalmente, al referirse a los jóvenes que inician su camino en las artes, Sánchez ofreció un consejo: “La constancia y la disciplina son fundamentales, pero también lo es tener una red de apoyo, confiar en cinco personas que estén contigo en todo momento. Busquen también apoyo emocional, vayan a terapia si pueden, porque esta carrera, aunque hermosa, también puede ser muy demandante”.

Con una voz poderosa y una presencia escénica que ha conquistado públicos dentro y fuera del país, Leonardo Sánchez, quien también recientemente debutó en la Ópera Nacional de Chile donde este año ganó el Premio Nacional de la Crítica en Chile por su interpretación del Rol de Nemorino, se prepara para una ardua gira en los próximos meses. Durante junio se presentará en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato en el LUC Festival Concert en Lugano, Suiza, en la Royal Opera House en Londres, y en el Auditorio de Zaragoza en Zaragoza, España; mientras que entre julio y agosto regresará a la Ópera Nacional de Chile.

