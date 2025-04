Suman esfuerzos SGG y sociedad civil por la seguridad de puebla

Con la finalidad de sumar esfuerzos con la sociedad para mantener y mejorar la seguridad en la ciudad de Puebla, la Secretaría General de Gobierno sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación Civil “Justicia Ciudadana”.

A través del director de Gobernanza, Eduardo Morales Garduño, la dependencia conoció los programas de orientación, apoyo legal y psicológico gratuito que ofrece la asociación a víctimas de delito.

En representación del secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, Morales Garduño refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad para trabajar de la mano con organizaciones civiles para reforzar la estrategia de seguridad y de atención ciudadana en esta materia.

De esta manera, la administración municipal encabezada por Pepe Chedraui Budib refrenda su compromiso de coordinar esfuerzos con agrupaciones de participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

