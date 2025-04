Licitarán operación del programa de fotomultas en Puebla

El Gobierno de Puebla licitará la operación del programa “Monitor Vial”, mejor conocido como fotomultas, que había estado en manos de la empresa Autotraffic desde mayo de 2023, reveló la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio.

En entrevista, refirió que con la Ley Orgánica de la Administración Pública la dependencia que encabeza se hará cargo del sistema de fotomultas que antes operaba la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo cual ya está en proceso de transición.

En ese sentido, refirió que se emitirá una nueva licitación para este programa y que se buscará a una empresa que dote al Estado de la tecnología que permita la lectura de placas, aunque porten objetos que alteren su visibilidad.

“Se está pidiendo una tecnología muy avanzada que permita que a pesar de los filtros y de lo que quieran ponerle los ciudadanos que no quieren cumplir sus obligaciones, se vea la placa”, apuntó.

Sostuvo que las fotomultas no tienen un fin recaudatorio, pero mencionó que si no existe una sanción el ciudadano no respeta, en este caso, los límites de velocidad.

En enero pasado la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, indicó que aunque el contrato de Autotraffic concluía en diciembre de 2024, se decidió ampliarlo en tanto se analizaba si su servicio era conveniente para el Estado o si se debía buscar una nueva licitación.

Durante 2024, la recaudación por fotomultas en Puebla alcanzó los 310.7 millones de pesos, representando un 64% más en comparación con el 2023, debido a los programas de incentivos y descuentos para que los ciudadanos se regularizaran en sus pagos de infracciones.

#Puebla 🚘 La titular de @MTGobPue Silvia Tanús reveló que el Estado licitará la operación del programa de fotomultas.



Señala que se solicitará tecnología que permita la lectura de placas aunque porten objetos que alteren su visibilidad.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/WDW0Arkdfz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 30, 2025

Editor: Renato León Aranda

Te recomendamos: