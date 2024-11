SSC Puebla desplegará a 400 policías para reforzar seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la capital poblana, Fernando Rosales Solís, anunció que 400 policías municipales que hacen tareas administrativas en la dependencia saldrán a las calles, ya que cuentan con las capacitaciones y certificaciones para hacerlo.



En entrevista, explicó que esto se hará de manera gradual, ya que se debe buscar al personal que los reemplace en sus áreas actuales y así reagrupar a los elementos de la dependencia municipal.



Además, a quienes lleven tiempo detrás de un escritorio es necesario que hagan otras capacitaciones debido al periodo en el que no aplicaron sus conocimientos en la calle.



Recordó que el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, le pidió que la capacitación a las fuerzas municipales no sean sectorizadas, sino uniformes para todos los elementos.



“Existen muchos policías que están capacitados, que fueron certificados en portación de arma y hoy por las necesidades administrativas cuando llegamos a la secretaría nos encontramos con una representación terrible de los policías, en donde tienes a policías capacitados que hicieron su curso, que fueron capacitados con el fin de salir a las calles a proteger a la ciudadanía y los tienes detrás de un escritorio“, reprobó.



El titular de la SSC afirmó que hay buenos policías en la corporación que fueron capacitados y que “están ahí por una oportunidad”, quienes necesitan una estrategia para cuidar a la ciudadanía.



Rosales Solís sostuvo que desde el 15 de octubre que inició la administración comenzó a reubicar de área a algunos de los policías municipales en dichas condiciones, sin embargo, debido a los problemas financieros del municipio este año, no ha podido hacer más movimientos en la dependencia.

Editor: Guillermo Leal

