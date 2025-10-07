SSC fortalece formación policial con seminario internacional

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), inauguró el seminario “Técnicas Docentes”, que impartirá la Policía Nacional de Colombia a elementos de la Policía de la Ciudad y del Ejército Mexicano.

El titular de la SSC, coronel de Estado Mayor, Félix Pallares Miranda, dio la bienvenida a los tres instructores que, durante una semana, estarán capacitando al personal operativo; además, resaltó la importancia de intercambiar experiencia y conocimientos, aplicables al desarrollo de los cadetes y elementos operativos.

Asimismo, durante esta semana se abordarán temas como modelos pedagógicos, tipos de evaluación educativa y el uso de herramientas tecnológicas y digitales en la enseñanza.

Los instructores que estarán compartiendo su conocimiento y experiencia son: el intendente José Javier Pantoja Insuasty, con 20 años de experiencia, con estudios de pregrado en Contaduría Pública y Técnico Profesional en Servicio de Policía; el subintendente, Manuel Julián Dorzon García, con 22 años de experiencia, licenciado en Cultura Física, Recreación y Deportes, y magíster en Proyectos Educativos Mediados por las Tecnologías de la Información (TIC); así como el patrullero Jairo Baltazar Rodríguez Bonilla, con 15 años de experiencia, Técnico Profesional en Servicio de Policía y diversos diplomados en Derechos Humanos y Actualización para el Desempeño Docente.

Es necesario resaltar que estas capacitaciones tienen el objetivo de fortalecer la imagen y la dignificación policial, así como fortalecer las estrategias de coordinación interinstitucional para la formación continua y especializada de la Policía de la Ciudad.

