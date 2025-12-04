Sheinbaum se reunirá con Trump y Carney en Washington D.C.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el sorteo del Mundial 2026. Será el primer encuentro trilateral de los líderes de América del Norte.

En su conferencia matutina confirmó que sostendrá encuentros con los mandatarios, coincidiendo con el evento deportivo que los tres países organizan. La cita será clave para abordar temas bilaterales y regionales, especialmente del T-MEC, cuyo futuro es incierto tras las declaraciones de Trump.

La mandataria mexicana manifestó su disposición a dialogar y buscar soluciones que beneficien a México, mientras el gobierno canadiense también confirmó la participación de Carney. La Casa Blanca aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los detalles de la reunión.

Este será el primer cara a cara entre Sheinbaum y Trump, tras la cancelación de un encuentro previsto en la cumbre del G7. La mandataria reiteró su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de acuerdos que fortalezcan la relación con Estados Unidos y Canadá.

La reunión ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, acuerdo clave para la economía regional. Sheinbaum señaló la importancia de mantener la estabilidad comercial y proteger los beneficios obtenidos por México en el marco del acuerdo.

