Sergio Salomón supervisa obras clave en Puebla

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina realizó la supervisión de cuatro obras en diferentes puntos del estado, mismas que inauguraría próximamente; Línea 4 absorbería rutas actuales como sus “alimentadoras“.



En sus redes sociales, el mandatario informó que realizó un recorrido de supervisión, junto con el subsecretario de Infraestructura, Jesús Aquino Limón, en el tramo carretero Cuapiaxtla – Cuesta Blanca – Cuacnopalan.



Posteriormente, supervisó los avances del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se construye en Ciudad Modelo.



Dicha obra inició el 14 de enero de este 2024 y se tenía previsto concluirla en septiembre, se trata de una inversión de 550 millones de pesos para la instalación de cuatro laboratorios, aulas, centros de negocios, áreas verdes, entre otros servicios, en una extensión de 62 mil metros cuadrados.



Céspedes Peregrina también inspeccionó las obras en la nueva sede del Congreso del Estado, ubicada en la zona de Los Fuertes, misma que ha tenido retrasos, por lo que se espera que en octubre sea inaugurada.

Rutas actuales serán alimentadoras de Línea 4

En dicho edificio, la administración estatal realiza una inversión de 700 millones de pesos en el inmueble que tendrá una dimensión de 25 mil 696 metros cuadrados, contará con 4 niveles y 4 estacionamientos subterráneos para 207 cajones y una capacidad para 541 personas.



Finalmente, el mandatario estatal hizo un recorrido por las obras la Línea 4 de RUTA, cuya primera etapa –de Chachapa a Valsequillo– podría comenzar a operar el 15 de noviembre o tal vez antes.



El nuevo sistema de transporte masivo que recorrerá el Periférico Ecológico, absorbería las rutas del transporte público que circulan actualmente por algunos tramos del Periférico Ecológico ya que serán convertidas en alimentadoras Línea 4, según lo dicho por Omar Álvarez Arronte, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal.



El funcionario aseguró que rutas como la Azteca, 14 y Línea Periférico mantendrán sus concesiones y no tendrán afectaciones a sus derroteros.



“No existirán afectaciones directas a las rutas ya autorizadas que actualmente brindan el servicio, podrían llegar a tener afectaciones mínimas por la eventual variación del recorrido pero no tendrá un impacto significativo en sus itinerarios, aquellas rutas que están cubriendo el Periférico se convertirán en alentadoras de la Línea 4, no serán canceladas sus concesiones“, explicó.

