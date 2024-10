Distribuidor vial “Central de Abastos” será abierto temporalmente

Antes de su inauguración, el distribuidor vial “Central de Abastos” se mantendrá temporalmente abierto para realizar trabajos de pavimentación, guarniciones y banquetas en las laterales de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, así como la construcción del muro perimetral por debajo del puente, la instalación de luminarias y señalización.



Así lo informó la Secretaría de Infraestructura estatal, luego de que los seis carriles de dicha vialidad abrieron desde la tarde del 2 de octubre, a pesar de estar inconclusa y no contar con medidas de seguridad para peatones y automovilistas.



Sin embargo, la dependencia señaló que hasta el 9 de octubre el paso superior será temporalmente abierto para avanzar en la conclusión de esta obra.



Para evitar riesgos, exhortó a automovilistas y peatones a transitar con precaución, ya que existirán materiales y equipo de construcción, así como trabajadores en el área de las obras.



Enfatizó que al ser una obra que continúa en proceso, la circulación debe ser a no más de 60 kilómetros por hora sobre el puente, ya que están por colocarse módulos centrales y defensas metálicas.



Mientras que en la lateral Puebla-Tlaxcala, la velocidad permitida es de 40 kilómetros por hora.



El horario de trabajos será de 07:00 a 21:00 horas, mismos que están sujetos a cambios por las condiciones climáticas, lo cual se procurará informar por las redes sociales o medios de comunicación.



Aseguró que en apoyo a peatones y ciclistas, habrá bandereros y elementos de seguridad vial para dar el paso de forma segura, por lo que es necesario seguir indicaciones para evitar accidentes.



Cabe mencionar que, el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina desconocía esta información, por lo que declaró que no debían circular sobre dicha obra, que tiene previsto inaugurar el próximo jueves, 10 de octubre.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos